США выделят десятки миллиардов долларов для Украины: госпожа посол объяснила, на что пойдут средства

В пятницу, 21 октября, Белый дом подал в Конгресс США запрос о финансировании дополнительных расходов на помощь Украине, Израилю и другим партнерам на сумму около 105 млрд долл., из которых 61,4 млрд.долл. предусмотрено для Украины.

На что направят средства объяснила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Важно понимать, что некоторые дополнительные предложения (в гуманитарной помощи) общие для Украины, Израиля и Газы и будут распределяться по необходимости, поэтому сейчас из них выделить только Украину невозможно

Макарова анализирует, что по стандартному разделению на три привычных уже для нас категории главные цифры запроса таковы – оборонные расходы – 46,1 млрд.долл, из которых:

30,6 млрд. дол. на программы для Минобороны США, а именно:

18 млрд долл. – на пополнение оборонных товаров со складов Министерства обороны США; возмещение расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины; (что позволяет выделять помощь по программе PDA)

12 млрд. дол. – для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative

1,7 млрд. дол. для программы Госдепа Foreign Military Financing для Украины и других партнеров США, испытавших влияние из-за войны в Украине;

14,4 млрд. дол. – на техническую, разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения, кибербезопасность и т.д.

Экономическая/финансовая/гражданская и ядерная безопасность – 14,75 млрд.долл. включая:

11,8 млрд.долл. для оказания прямой бюджетной поддержки Украине;

2,2 млрд.долл. для поддержания неотложных потребностей в восстановлении и разработке программ в Украине и других странах региона, пострадавших от конфликта;

360 млн.долл. Государственному департаменту в поддержку украинского правительства в восстановлении и поддержке верховенства права с акцентом на недавно освобожденных и поврежденных войной территориях;

100 млн. дол. – для Государственного департамента США на программы по нераспространению, противодействию терроризму, разминированию и смежным программам.

Помощь в сфере ядерной безопасности – 149,5 млн.долл. Национальная ядерная администрация США (Минэнерго США).

481 млн. дол. на программы поддержки украинцам, прибывающим в США по программе Uniting for Ukraine.

Гуманитарная помощь Украине

Кроме того, Украине предлагается выделить значительную часть финансирования, предусмотренную на оказание гуманитарной помощи нашему государству, Израилю и пострадавшим регионам (распределение по странам пока не завершено):

3,5 млрд. дол. для оказания гуманитарной помощи через программы Государственного департамента СШВА Украины и Израиля, а также регионам, пострадавшим в результате ситуации в Израиле и войны в Украине;

5,7 млрд.долл. для финансирования программ USAID для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей, вызванных войной России в Украине, вспышкой конфликта в Газе и каскадными региональными и глобальными последствиями этих кризисов.

"И если в Сенате данная инициатива может быть проработана и рассмотрена, то в Палате представителей может быть проработана в комитетах, однако вынесение в зал для рассмотрения и голосования может состояться исключительно после того, как будет урегулирован вопрос с избранием спикера", — подчеркнула Макарова.

Добавим, президент Джо Байден подчеркнул, что успех Украины и Израиля жизненно важен для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

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