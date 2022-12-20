США выделят почти $45 млрд на экстренную помощь Украине и союзникам НАТО

В понедельник, 19 декабря, Конгресс США обнародовал законопроект о государственном финансировании в размере $1,7 триллиона. Из них на экстренную помощь Украине и союзникам НАТО выделят $44,9 млрд.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщает Reuters, на следующий год США примут рекордный оборонный бюджет, который составит 858 млрд долларов и превышает прошлогодний, составивший 740 млрд долларов.

Лидеры Сената и Палаты представителей призваны принять законопроект и прислать его президенту Джо Байдену до конца недели, чтобы обеспечить отсутствие перерывов в деятельности правительства. Месяцами демократы и республиканцы спорили о том, сколько денег следует потратить на военные и невоенные программы.

Напомним, Сенат США 15 декабря одобрил законопроект с рекордным оборонным бюджетом в 858 млрд долларов на 2023 год. Документ был направлен на подпись президенту Джо Байдену. Проект закона также предусматривает военную помощь другим странам. В частности, 800 млн долларов предназначено для Украины. Также предполагается, что 6 млрд долларов пойдет на Европейскую инициативу сдерживания, начатую в 2014-м после аннексии РФ Крыма.

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