Стабильные показатели на фоне логистических и энергетических вызовов: Метинвест Ахметова отчитался за прошлый год

Об этом говорится в официальном отчете компании.

Незначительное снижение объемов связано, в частности, с капитальным ремонтом доменной печи №9 на Каметстале в апреле-июне 2025 года. А уже в четвертом квартале производство стали выросло на 3% по сравнению с предыдущим кварталом – до 564 тыс. тонн, что свидетельствует о постепенной стабилизации работы.

Несмотря на сложные условия, Метинвест нарастил выпуск готовой продукции на 13% в годовом исчислении – до 2,429 млн. тонн. В частности, производство плоского проката выросло на 20%, до 1,107 млн. тонн, благодаря возобновлению выпуска горячекатаного рулона на Ferriera Valsider (Италия) и стабильной работе европейских активов группы. Производство длинного проката увеличилось на 7%, до 1,322 млн. тонн.

Производство железорудного концентрата осталось практически на уровне предыдущего года – 15,695 млн. тонн. При этом выпуск товарной железорудной продукции вырос на 3% – до 15,229 млн. тонн. Состоявшуюся ранее остановку Ингулецкого карьера компенсировали наращиванием добычи на Аневском карьере.

В 2025 году производство кокса сократилось на 2%, до 1,1 млн. тонн из-за вывода из эксплуатации одной из коксовых батарей на «Каметстале». Частично это было компенсировано ростом производства на Запорожкоксе на 23%.

В компании также сообщили о приостановке работы производственного участка Покровской угольной группы из-за ситуации безопасности вблизи линии фронта и перебоях с энергоснабжением.

Кроме того, Метинвест находится на финальной стадии продажи United Coal Company (США), в связи с чем актив был деконсолидирован по финансовой отчетности с первого полугодия 2025 года.

Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, участвующих в восстановлении украинской промышленности после войны.