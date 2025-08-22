Сталь и знание: как Метинвест формирует зеленую металлургию и присоединяется к восстановлению Украины - New Voice

Реклама

Сейчас объемы производства уменьшились, но компания остается лидером в отрасли, оказывает надежную поддержку Украине посредством налогов и инвестиций, формирует конструктивное сотрудничество с общинами и обеспечивает десятки тысяч рабочих мест.

Война стала для компании серьезным испытанием. Но она мобилизовала все ресурсы, чтобы сохранить коллектив и защитить государства: от прямой помощи Силам обороны до организации собственного военного производства.

В 2022-2025 годах компания направила более 10 млрд. грн. на гуманитарную поддержку государства, граждан и помощь ВСУ и другим подразделениям, защищающим Украину. Из них около 5 млрд. грн. предоставлено на нужды армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Также Метинвест остается крупнейшим налогоплательщиком в ГМК Украины: в 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 19,8 млрд грн. В первом полугодии 2025 года в бюджет уплачено еще 9,3 млрд грн.

Впрочем, несмотря на фокус на помощи государству, компания возобновила курс на зеленую трансформацию своего производства и формирование «моста» между Украиной и Европой. В этом году вместе с партнерами анонсировали строительство нового современного металлургического предприятия в Италии, а на Ukraine Recovery Conference-2025 в Риме Метинвест представил два масштабных инвестпроекта на общую сумму $1,3 млрд. В первую очередь, речь идет о запуске производства DR-окатков — основного компонента для зеленой металлургии.

Такие изменения показатель понимания того, какой будет страна после окончания активных боевых действий. С учетом этих изменений, в Группе Метинвест постепенно формируют планы на будущее восстановление Украины. Речь идет о развитии проекта «Стальная мечта» и университета Метинвест Политехника, который готовит новое поколение инженеров.

"Стальная мечта" - это концепция восстановления страны, которая содержит набор готовых решений для строительства жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры. Они могут быть быстро адаптированы к потребностям конкретного общества и построены с использованием доступных материалов.

Метинвест Политехника стала первым в Украине воплощением идеи - интегрировать крупный бизнес в структуру технического образования. Группа Метинвест уже инвестировала в создание материальной базы и развитие университета более 500 млн грн. За пять лет более 1080 студентов поступили на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру Метинвест Политехники. Около 1 000 слушателей прошли курсы повышения квалификации по металлургии, горноводству, развитию soft skills. В компании понимают, что образованная молодежь – это залог успеха восстановления страны. Поэтому компания продолжит инвестиции в образование.