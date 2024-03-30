Стали известны доходы Шмыгаля за 2023 год: задекларировал чуть меньше миллиона гривен, его жена – в восемь раз больше

Премьер-министр Денис Шмыгаль в 2023 году получил 974 845 гривен доходов, тогда как его жена Екатерина Шмыгаль – 7 841 994 грн.

Об этом говорится в электронной декларации премьера за 2023 год.

Все доходы Шмыгаля – это заработная плата.

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Большинство доходов его жены – доход от занятия предпринимательской деятельностью, также Екатерина Шмыгаль получила 32 600 грн пенсии по инвалидности.

Денис Шмыгаль также владеет $140 тыс. наличных и 74 756 гривен на банковских счетах, а его жена — 42 тыс. грн и $212 тыс. наличными и 154 746 грн на банковских счетах.

У жены Шмыгаля есть автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска, земельный участок площадью 151 квадратный метр во Львове, стоимость которого на момент приобретения в 2013 году составляла 164 951 грн, 25% земельного участка во Львове площадью 458 квадратных метров, стоимость в 2013 году составляла 500 314 гривен, нежилое помещение во Львове площадью 323,2 квадратного метра, стоимость которого на момент приобретения в 2021 году составляла 7 867 722 грн, земельный участок площадью 2200 квадратных метров в селе Хоросница Львовской области и гараж площадью 17,7 квадратного метра во Львове, стоимостью на момент приобретения в 2022 году 156 002 грн.

В собственности Дениса Шмыгаля автомобилей нет. Ему принадлежит земельный участок площадью 2200 квадратных метров в селе Хоросница Львовской области.

Кроме того, в общей собственности супругов находится жилой дом площадью 215,9 квадратного метра во Львове и стоимостью 1 063 200 грн на момент приобретения в 2013 году.

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