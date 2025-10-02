Стали известны огромные зарплаты чиновников: кто получает более 200 тысяч гривен

Деньги / © ТСН.ua

В Украине оплата труда государственных служащих значительно выше средних зарплат по стране. В то же время в 2025 году темпы роста доходов чиновников отстают от уровня инфляции.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

Так, в августе 2025 года средняя зарплата госслужащих достигла 61,6 тыс. грн, тогда как средняя по стране составляла лишь 19,8 тыс. грн. То есть чиновники получали более чем в три раза больше.

За год оплата их труда выросла на 8,6% (с 55,8 тыс. грн в августе 2024-го). Однако это ниже уровня инфляции за тот же период (13,2%).

В каких ведомствах чиновники получают самые высокие зарплаты?

В августе 2025 года в центральных органах власти работали 22,9 тыс. человек. Самые высокие средние зарплаты были зафиксированы в таких ведомствах:

Антимонопольный комитет — 97,5 тыс. грн,

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 97,1 тыс. грн,

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 94,3 тыс. грн,

Государственная таможенная служба — 90,1 тыс. грн,

Фонд государственного имущества — 89,9 тыс. грн,

Аппарат Верховной Рады — 85,3 тыс. грн,

Секретариат Кабинета министров — 81,7 тыс. грн.

Средние зарплаты в государственных органах Украины / © Министерство финансов Украины

Зарплаты топ-руководителей госорганов

Оплата труда руководителей госорганов значительно превышает средние показатели. В августе 495 топ-чиновников получали в среднем 131,2 тыс. грн.

Самые большие зарплаты среди руководства зафиксированы у:

НАПК — 366,6 тыс. грн,

Министерстве национального единства — 289 тыс. грн,

Фонде госимущества — 284,6 тыс. грн,

Нацагентстве по управлению активами — 255,9 тыс. грн.

Более 200 тыс. грн получали также руководители Счетной палаты (209 тыс. грн) и Антимонопольного комитета (201,8 тыс. грн).

Зарплаты руководителей государственных органов Украины / © Министерство финансов Украины

Напомним, народные депутаты Украины подали предложение в государственный бюджет на 2026 год об ограничении уровня зарплат чиновников лимитом в 80 тыс. грн в месяц. Инициаторы объяснили это необходимостью справедливого распределения финансового бремени оборонных нужд на период войны.