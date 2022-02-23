Стали известны подробности встречи Зеленского с крупным бизнесом: готовы подставить свое плечо

Не исключается введение специального режима ведения бизнеса в эту критическую фазу.

Представители большого бизнеса на встрече с президентом Украины заявили о готовность помочь государству во время кризиса безопасности из-за агрессивных действий России.

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, в целом встреча была успешной и результативной. "И государство высказало поддержку предпринимателям, и предприниматели, в свою очередь, также высказали поддержку государству: готовы подставить свое плечо", - сказал он, пишет Интерфакс-Украина.

Представители власти поделились информацией, "что будет делать государство". "Обменялись мыслями, обменялись мнениями про то, кто какую роль должен выполнять", - добавил он.

Кроме того, был «разговор о неком специальном режиме ведения бизнеса в эту критическую фазу, что касается будущего - такого не было.

На встрече также присутствовало руководство силового блока.

Так, бизнесмен Сергей Тигипко сообщил, что никто не собирается бежать и останавливать инвестиции в Украине. По словам Тигипко, со стороны президента не прозвучало каких-либо требований. "Был один посыл - оставайтесь в Украине, инвестируйте в Украину, будьте украинцами", - рассказал он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный поблагодарил резервистов за то, что они массово идут в военкоматы и готовы защищать Украину.

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