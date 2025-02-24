Стальное производство для ВСУ: за три года войны Метинвест Ахметова направил грн в поддержку Украины 8,4 млрд

За три года полномасштабного вторжения Группа Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам 8,4 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – на нужды армии, в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Об этом говорится в отчете компании.

За время войны компания стала одним из самых больших доноров ВСУ среди частных бизнесов. Одна из важнейших разработок Метинвеста – специальные мобильные укрытия, одновременно служащие бойцам и защитой от вражеского огня, и полевым жильем. На их основе построен первый в Украине подземный госпиталь, который спас жизнь уже более 1000 украинских воинов.

Компания также освоила производство защитных металлических экранов для военной техники, щитов для экипажей ЗРК Patriot и противоминных тралов. Сталь Метинвеста также используется для изготовления пластин для бронежилетов, «ловцов «ланцетов», противотанковых ежей, минибастионов и мобильных автомобилей-баги.

Помимо собственного производства Метинвест направляет ресурсы на закупку оборудования, амуниции и техники для фронта. Военные получили около 7 700 разведывательных дронов, 2 000 тепловизоров, 2 000 единиц высокоточной оптики наблюдения, 450 систем резервного питания, 875 единиц коммуникационного оборудования, 650 авто, в том числе и «быстрые», а для их заправки – 1,5. Компания передала армии 31 500 аптечек и турникетов, а также направила развитие тактической медицины в Украине в сотрудничестве с благотворительным фондом PULSE более 25 млн грн.

«С первого дня полномасштабного вторжения мы продолжаем борьбу за Украину. Несмотря на вызовы военного времени, Метинвест смог не только выстоять, но и сохранить статус лидера по экспорту, опоре государства и одному из крупнейших доноров ВСУ. Всех нас объединяет общая цель – приближать победу, а после нее – стать фундаментом для послевоенного восстановления», – говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Значительные усилия компания также вкладывает в поддержку ветеранов. Службу в Силах обороны Украины проходят более 8000 сотрудников Метинвеста. Компания поддерживает их на этапе мобилизации и во время пребывания в армии, помогая закрывать основные потребности в амуниции, технике, вещах. А по возвращении с фронта создает условия для комфортной адаптации ветеранов к гражданской жизни, в том числе – бесплатное переобучение, повышение квалификации, физическую и психологическую реабилитацию на средства компании.

В начале полномасштабного вторжения Метинвест запустил работу гуманитарного проекта «Спасаем жизнь», который уже помог около 516 тысяч мирных украинцев. Благодаря донорам и партнерам в Украину доставлено около 4 200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой потребности. Больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн. Среди важных направлений – физическое и психологическое восстановление военнослужащих и мирных жителей и программа протезирования, по которой помощь получили почти 140 защитников и гражданских украинцев.

Несмотря на трудности военного времени, Метинвест инвестирует в будущее. В 2025 году компания планирует направить почти 5,7 млрд грн на развитие криворожских горно-обогатительных комбинатов. Еще 2,5 млрд грн составят инвестиции в производство "Каметстали". Это рекордная сумма за последние годы, значительная часть которой будет направлена на поддержание работоспособности основного оборудования и технологических процессов для стабильного выпуска продукции предприятия.

Как известно, в 2024 году Метинвест перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд. грн., что составляет 61% от общего объема отчислений металлургических предприятий государства. Это делает компанию крупнейшим налогоплательщиком ГМК.