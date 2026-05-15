"Стальной фронт" Ахметова передал 1-му батальону 12-й бригады Азов НГУ технику на 12 млн грн

В поставку вошли транспорт, генераторы, оптика, оборудование для дроновых подразделений, ноутбуки и другая специализированная техника.

Наибольший блок пособия касается мобильности и автономной работы подразделения. Азовцы получили 6 автомобилей и 2 генератора. На фронте транспорт требуется ежедневно: для эвакуации, ротаций, подвоза снаряжения и выполнения боевых задач. Из-за постоянной нагрузки и риска потребность в машинах остается стабильно высокой. Генераторы, в свою очередь, обеспечивают работу подразделений там, где нет постоянного питания, в том числе связи, техники и систем управления.

Отдельное направление помощи – оптика. Подразделения передали 27 комплектов, в том числе 10 коллиматорных прицелов с увеличителями и 17 лазерных целеуказателей. Такая оснастка помогает бойцам быстрее ориентироваться, точнее работать на разных дистанциях и эффективнее действовать в сложных условиях, в частности, ночью.

"Это одно из подразделений, задающих темп на поле боя. Наша задача – снабжать их именно тем, что нужно здесь и сейчас: транспортом, оптикой, дроновым оборудованием. Каждая поставка формируется под боевые запросы и мы видим, как эта помощь работает. "Стальной фронт" – это не разовая акция, это системная работа, которую Ринат Ахметов ведет с первого дня полномасштабной войны", – отметил руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Также 1-й батальон 12-й бригады "Азов" НГУ получил 25 аккумуляторных батарей и комплектующих для дронов, а также 10 ноутбуков. Это оборудование необходимо для работы FPV-экипажей и операторов разведывательных беспилотников: планирование задач, настройка техники, обработки информации и стабильной работы дроновых систем.

"Каждая позиция в этом списке – это конкретная боевая задача, которую мы теперь можем выполнять более эффективно. Транспорт, оптика, дроновое оборудование – "Стальной фронт" закрывает те потребности, от которых зависит результат на поле боя", – отметили в бригаде "Азов".

"Стальной Фронт" - это масштабная милитарная инициатива, объединяющая помощь бизнесов Рината Ахметова Силам обороны Украины, где ключевым производственным хабом является Метинвест.

