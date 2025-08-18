"Стальной фронт Ахметова" передал РЭБ для Нацгвардии на 29 млн грн

Реклама

Переданная техника позволяет подразделению прикрывать ключевые участки – от передовых позиций до тыловых укреплений – и глушить сигналы управления вражескими дронами на разных частотах. Это позволяет защищать от атак как личный состав, так и технику.

Среди переданной бригаде техники – десятки комплексов РЭБ «Синица 3.5К». Эти станции предназначены для создания локальных зон радиоподавления и уничтожения каналов управления FPV-дронами. По словам военных, Синица эффективно работает автономно и подходит для развертывания как на стационарных, так и на мобильных позициях.

Командир подразделения, получившего технику, говорит, что ее эффективность ощущается уже сейчас: «FPV-дрон – это не просто угроза. Это снаряд с глазами, охотящимися на тепловой след. А эта техника как шапка-невидимка. И это каждый день спасает жизнь».

В «Стальной фронте» подтверждают, что запросы на РЭБ с фронта все учащаются. «Современная война – это битва технологий. И мы не можем допустить, чтобы наши воины проигрывали ее в воздухе. Именно поэтому мы наращиваем поддержку этого направления», — отметил глава офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Всего с начала полномасштабного вторжения инициатива "Стальной фронт" уже передала Силам обороны более 7 тысяч дронов, 6 тысяч средств связи, сотни укрытий, технику, бронированные катера, минные тралы, а также запустила производство защитных экранов для танков Abrams и Bradley. Общая сумма помощи армии со стороны бизнеса Ахметова превысила 11,3 млрд грн.