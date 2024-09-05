Стало известно, что МВФ требует от Украины для получения новой помощи: детали от Bloomberg

Представители МВФ будут настаивать на скорейшей девальвации гривны, снижении процентных ставок и повышении налогов. Да, по их мнению, страна сможет восполнить дефицит в госбюджете.

Это условия для Украины, чтобы и дальше получать финансовую помощь от МВФ, пишет издание Bloomberg.

По данным издания, в ходе встречи украинских чиновников и представителей МВФ они рассмотрят кредитную программу EFF на $15,6 миллиарда.

По результатам Украина сможет разблокировать выплату $1,1 миллиарда — представители МВФ должны убедиться, что страна достигает целей программы и достаточно средств для финансирования.

Программа EFF — четырехлетнее расширенное финансирование в виде кредита в размере $15,6 миллиарда для Украины. Основной целью EFF было повысить уровень резервов Национального банка Украины, предотвратить отток капитала, стабилизировать платежный баланс страны и помочь Украине преодолеть структурные проблемы в ее экономике благодаря проведению реформ.

В то же время, Национальный банк Украины не хочет допускать дальнейшего ослабления гривны. Валюта уже потеряла более 10% с октября 2023 года, когда в стране отменили фиксированный обменный курс, который был введен после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"МВФ также назвал план украинского правительства по увеличению налогов слишком мягким и призвал расширить спектр пошлин — одним из возможных предложений является повышение налога на добавленную стоимость — сейчас оно составляет 20%", — пишут журналисты.

Представители МВФ, НБУ и Министерства финансов Украины не прокомментировали эти заявления.

Ранее сообщалось, что украинцев ожидает повышение тарифов на газ и свет, потому что этого требует МВФ. Больше об этом читайте в новости.

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