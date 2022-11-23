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Стало известно, что Всемирный банк мобилизует дополнительные $4,5 миллиарда в поддержку Украины

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Стало известно, что Всемирный банк мобилизует дополнительные $4,5 миллиарда в поддержку Украины

Фото: Associated Press

Финансирование позволит обеспечить неотложные потребности Украины в течение зимнего периода

Всемирный банк мобилизует дополнительные $4,5 миллиарда в поддержку Украины.

Об этом в сообщении в сервисе микроблогов Twitter написал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Финансирование позволит обеспечить неотложные потребности Украины в течение зимнего периода. Благодарен Акселю фон Тротсенбургу и Анне Бьерде за мощную поддержку Украины", — написал он в информационном сообщении.

Финансовая помощь стран и международных институтов Украины

США выделили Украине 4,5 млрд долларов для поддержки госбюджета. Эти средства будут направлены на зарплаты медикам, учителям и на пенсии.

В ноябре Всемирный банк сообщил, что выделил дополнительные 500 миллионов долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить срочные потребности в расходах, вызванные полномасштабным вторжением России и продолжающейся войной.

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Дата публикации
Просмотры
331
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