Стало известно, что Всемирный банк мобилизует дополнительные $4,5 миллиарда в поддержку Украины

Всемирный банк мобилизует дополнительные $4,5 миллиарда в поддержку Украины.

Об этом в сообщении в сервисе микроблогов Twitter написал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Финансирование позволит обеспечить неотложные потребности Украины в течение зимнего периода. Благодарен Акселю фон Тротсенбургу и Анне Бьерде за мощную поддержку Украины", — написал он в информационном сообщении.

Всемирный банк @WorldBank мобилизует дополнительные $4,5 миллиарда в поддержку Украины. Финансирование позволит обеспечить неотложные потребности Украины в течение зимнего периода. Благодарен @AxelVT_WB и @bjerde_anna за мощную поддержку Украины. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 22, 2022

Финансовая помощь стран и международных институтов Украины

США выделили Украине 4,5 млрд долларов для поддержки госбюджета. Эти средства будут направлены на зарплаты медикам, учителям и на пенсии.

В ноябре Всемирный банк сообщил, что выделил дополнительные 500 миллионов долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить срочные потребности в расходах, вызванные полномасштабным вторжением России и продолжающейся войной.

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