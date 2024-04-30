Стало известно, как будут работать банки на Пасху

из-за войны дополнительных выходных не будет.

Поскольку в Украине не будет дополнительных выходных на Пасху и майские праздники из-за военного положения, банки будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

В НБУ подчеркнули, что в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" определяет, что упраздняются праздничные и нерабочие дни.

"Итак, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы", — говорится в сообщении НБУ.

Также отмечается, что система электронных платежей Национального банка (СЭП) уже больше года работает в режиме 24/7/365.

"Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов", — пояснили в НБУ.

Как сообщалось, Нацбанк изменил тарифы на выдачу наличных. Тарифы за услуги устанавливаются для банков, инкассаторских компаний и компаний по обработке наличных денег.

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