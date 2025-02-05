Стало известно, как изменились зарплаты педагогов за три года

Зарплаты украинцев в 2024 году претерпели существенные изменения по сравнению с 2021 годом, по информации Национального банка. В отдельных отраслях отмечается значительный финансовый прирост, однако педагогов эти изменения не коснулись.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Национального банка.

В 2024 году реальная зарплата в Украине выросла на 14,4%, что является значительным улучшением по сравнению с прошлым годом (+3,7%) и падением на 11,4% в 2022 году. Гетманцев отметил, что рост обусловлен дефицитом кадров во многих сферах. Зарплаты в большинстве отраслей превысили довоенный уровень. В 3-м квартале 2024 года реальная зарплата в среднем по экономике превышала уровень аналогичного периода 2021 года на 7,2%.

По сравнению 3-го квартала 2024 года к 3-му кварталу 2021 года, особенно выросли зарплаты в IT-сфере (+45,5%), торговле (+32,3%) и финансах (+22,6%), гостиниц и ресторанов (+21,4%).

"На 2025 год НБУ прогнозирует существенное замедление роста реальных зарплат до +3,8% под влиянием большей средней инфляции (12,4% в 2025 против 6,5% в 2024 году) и дальнейшей нормализации рынка труда (уменьшению безработицы и структурных диспропорций на нем, но последние все еще будут оставаться на уровнях выше довоенных показателей)", - отметил нардеп.

Согласно оценкам Национального банка Украины, за последние три года реальная зарплата в образовании снизилась на 14,8%, а в искусстве - на 10,1%.

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