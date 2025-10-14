- Дата публикации
Стало известно, как подорожали продукты в Украине: яйца и мясо рекордно выросли
Через год в Украине существенно подорожали основные продукты питания. Яйца, свинина и курятина показали рекордный рост, тогда как овощи, капуста и свекла подешевели.
За последний год украинцы ощутили серьезное удорожание продуктов питания. Больше всего выросли цены на яйца, мясо, масло и молочные продукты, тогда как некоторые овощи стали более доступными.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Яйца и мясо
Десяток яиц в сентябре 2025 года стоил в среднем 54,2 грн – на 53% больше, чем годом ранее. Цены на свинину поднялись на 38%, куриное филе – почти на 35%, а на тушки курицы – на 30%. Яблоки также значительно подорожали – до 48,8 грн/кг, то есть почти на 84%.
Хлеб и крупы
Хлеб из муки высшего сорта подорожал на 21%, батон – на 15%, ржано-пшеничный – на 19%. Крупы тоже стали более дорогими: манка выросла в цене на 26%, гречка – на 21%, а ячневая крупа – на 32%.
Молочные продукты и растительное масло
Молоко выросло в цене на 18%, сметана – на 21%, сыры – на 18%, а масло сливочное подорожало почти на 30%. Масло подсолнечное подорожало на 32%, а детские смеси – на 13%.
Овощи и сахар дешевеют
В то же время капуста подешевела почти вдвое, свекла – на 21%, морковь – на 20%, лук – на 16%, картофель – на 13%, а сахар – на 9%.
Рост цен на белковые продукты и растительное масло создает дополнительную нагрузку на семейные бюджеты, тогда как удешевление овощей дает некоторое облегчение.
Ранее сообщалось, что Из-за ущерба, причиненного весенними морозами, уничтожившими десятую часть фруктовых садов, фермеры соберут меньший урожай фруктов, но ожидают, что цены будут выше.