Стало известно, как подорожали продукты в Украине: яйца и мясо рекордно выросли

Цены на продукты в Украине. / © www.freepik.com/free-photo

За последний год украинцы ощутили серьезное удорожание продуктов питания. Больше всего выросли цены на яйца, мясо, масло и молочные продукты, тогда как некоторые овощи стали более доступными.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Как подорожали продукты в Украине. / © Фото из открытых источников

Яйца и мясо

Десяток яиц в сентябре 2025 года стоил в среднем 54,2 грн – на 53% больше, чем годом ранее. Цены на свинину поднялись на 38%, куриное филе – почти на 35%, а на тушки курицы – на 30%. Яблоки также значительно подорожали – до 48,8 грн/кг, то есть почти на 84%.

Хлеб и крупы

Хлеб из муки высшего сорта подорожал на 21%, батон – на 15%, ржано-пшеничный – на 19%. Крупы тоже стали более дорогими: манка выросла в цене на 26%, гречка – на 21%, а ячневая крупа – на 32%.

Молочные продукты и растительное масло

Молоко выросло в цене на 18%, сметана – на 21%, сыры – на 18%, а масло сливочное подорожало почти на 30%. Масло подсолнечное подорожало на 32%, а детские смеси – на 13%.

Овощи и сахар дешевеют

В то же время капуста подешевела почти вдвое, свекла – на 21%, морковь – на 20%, лук – на 16%, картофель – на 13%, а сахар – на 9%.

Рост цен на белковые продукты и растительное масло создает дополнительную нагрузку на семейные бюджеты, тогда как удешевление овощей дает некоторое облегчение.

Ранее сообщалось, что Из-за ущерба, причиненного весенними морозами, уничтожившими десятую часть фруктовых садов, фермеры соберут меньший урожай фруктов, но ожидают, что цены будут выше.