Стало известно, какие будут цены до февраля 2026 года на овощи борщевого набора

Борщевой набор / © УНИАН

Украинские фермеры оказались перед кризисом перепроизводства: морковь, лук и капуста продаются по ценам, не покрывающим затрат на выращивание. Из-за хаотичного увеличения посевных площадей рынок перенасыщен, а возможности экспорта практически отсутствуют. Аграрии вынуждены реализовывать урожай за бесценок, чтобы избежать полной потери продукции.

Об этом рассказал руководитель Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник, пишет издание EastFruit.

По его словам, до февраля следующего года цены на овощи борщевого набора будут оставаться низкими, но с появлением дефицита из-за недостатка качественных хранилищ они подорожают.

«Основная причина — предложение значительно превышает спрос. Цены на борщевой набор упали, потому что все овощи или только что собраны, или закладываются на хранение. В прошлом году ситуация была противоположная — фермеры увеличили посевы из-за высоких цен, а теперь вырастили больше, чем рынок способен потребить», — рассказал он.

Как он отмечает, сложная ситуация возникла по всем основным овощам. Фермеры увидели высокие цены и массово увеличили площади под посевами, но возможностей хранить настолько большой объем нет. «Хранилище вмещает тысячу тонн, а вырастили три — приходится быстро продавать, чтобы урожай не испортился», — объясняет он.

Закупочные цены упали до 3-4 гривен — уровня, который не покрывает расходы, пишет AgroTimes. Впрочем, аграрии все равно сбывают продукцию, чтобы минимизировать потери. Баштанник напоминает, что такая динамика — привычная часть двухлетнего рыночного цикла, когда один год цены низкие.

Экспорт остатков практически заблокирован: «На европейском рынке крупные партии украинских овощей не востребованы. К тому же украинские компании часто не допускают в ЕС из-за довоенной статистики, которая содержала завышенные данные».

По его прогнозу, дешевизна будет держаться до февраля. Однако затем, из-за отсутствия достаточных и качественных хранилищ, овощи начнут портиться — а цены, соответственно, будут подниматься. Это способно повлиять на структуру посевов в 2026 году: аграрии, вероятно, будут делать более взвешенный выбор, ведь нынешние закупочные цены ниже себестоимости.

