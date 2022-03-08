Стало известно, когда Байден подпишет указ об отказе от российской нефти и газа

США планируют снизить роль России в мировой экономике.
Президент США Джо Байден еще 8 марта подпишет указ об отказе США от российских энергоносителей.
Об этом сообщили в Белом доме.
Как отмечает CNN, пикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что Палата представителей США сегодня проголосует за законопроект о запрете импорта российской нефти и энергоносителей.
По словам Пелоси, законопроект содержит "три основных положения, которые еще больше изолируют Россию от глобальной экономики и сделают ее более слабой".
Далее она перечислила компоненты:
- Законопроект запрещает импорт российской нефти и энергопродуктов в США.
- Законопроект примет меры для пересмотра доступа России к Всемирной торговой организации и изучения того, как США смогут еще больше уменьшить роль России в глобальной экономике.
- Законопроект повторно авторизирует и усилит Глобальный закон об ответственности Магницкого об ответственности за права человека, чтобы Соединенные Штаты могли ввести дополнительные санкции против России.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о полном запрете на импорт российской нефти и газа.
Также президент США Джо Байден заявил, что министерство юстиции создало рабочую группу, расследующую деятельность российских олигархов.