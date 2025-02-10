Стало известно, когда будет проведена следующая индексация пенсий

Других повышений, кроме индексаций, в 2025 году проводить не будут.

В Украине уже с марта готовятся снова провести индексацию пенсий. Она состоится с учетом инфляции и роста зарплат. Предварительно размер повышения составит 10%.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

"Учтено проведение 2025-го перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением от 1 марта индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что эта индексация – единственный механизм повышения пенсий украинцам. Других повышений в этом году не планируют.

Точный размер установит Минсоцполитики в феврале, когда станет известен размер зарплат в Украине для назначения пенсий в 2025 году. Кабинет министров утвердит порядок проведения индексации в конце месяца.

Заметим, что в бюджете ПФУ на доплаты, определенные постановлениями правительством об индексации пенсионных выплат и дополнительных мерах повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд. гривен.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде объяснили, влияет ли "тысяча Зеленского" на субсидию.

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