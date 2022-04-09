Стало известно, когда ЕС обсудит уменьшение зависимости от нефти и газа из РФ

Стало известно, когда ЕС обсудит уменьшение зависимости от нефти и газа из РФ

Брюссель постарается сделать это как можно скорее.

Европейский Союз 11 апреля 2022 года обсудит, как уменьшить и в конечном счете избавиться от зависимости от нефти и газа из России.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель, — пишет Укринформ.

"Вы говорите, чтобы мы наложили еще больше санкций. Мы вас слышим и знаем, что вы правы. Мы хотим сделать так, чтобы Россия почувствовала еще большую обузу, чтобы еще больше был причинен вред ее экономике. В понедельник мы продолжим говорить о том, как уменьшить и отменить нашу зависимость от поставляемых Россией нефти и газа. Конечно, за одну ночь таких преобразований мы не сможем сделать. Начнем с нефти, потому что это несколько легче ввести", — подчеркнул Боррель.

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Брюссель будет пытаться сделать это как можно скорее, в то же время будет двигаться в практической плоскости, чтобы не нанести еще больше вреда мировой экономике.

"Но это будет сделано, и это лишь первые шаги по пути к тому, чтобы полностью отменить нашу зависимость от российских энергоносителей", — резюмировал высокий представитель ЕС.

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