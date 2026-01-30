Стало известно, когда ЕС планирует первый транш в рамках 90 млрд евро кредита для Украины

Кредит от ЕС / © pixabay.com

Европейский Союз планирует осуществить перечисление первого транша кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро в начале апреля текущего года.

Об этом сообщил еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис в соцсети Х после переговоров с министром финансов Украины Сергеем Марченко и министром обороны Михаилом Федоровым.

По словам представителя Еврокомиссии, стороны обсуждали дальнейшие шаги по реализации финансовой помощи Украине в рамках кредитной программы ЕС.

«Мы продвигаемся к принятию пакета в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы и ставим целью осуществить первую выплату в начале апреля», — подчеркнул Домбровскис.

Ранее сообщалось, что, чтобы гарантировать финансовую устойчивость Украины в условиях затяжной войны, Еврокомиссия разработала два альтернативных механизма поддержки на 2026-2027 годы.

Мы ранее информировали, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что предложение относительно репарационного кредита для Украины остается в силе и было согласовано параллельно с пакетом помощи.