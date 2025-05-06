Стало известно, когда произойдут изменения в налоговой системе Украины

Даниил Гетманцев / © Даниил Гетманцев у Facebook

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Вопрос реформирования налоговой системы будет актуален только после завершения военного положения.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью «Главкому».

Он сообщил, что одним из приоритетов является принятие законопроекта, который имплементирует директиву DAС7 ЕС, что требует от платформ собирать данные о продавцах. Этот закон важен для европейской интеграции Украины. Однако из-за определенного развития событий закон может быть принят не так быстро, как планировалось.

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По словам Гетманцева, основные изменения в налоговой системе Украины планируются согласно с «Национальной стратегией доходов до 2030 года». Это включает реформу таможенной и налоговой служб на первом этапе, а на втором — изменения в системе налогообложения, в частности доходов физических лиц. Однако эти изменения произойдут только после завершения военного положения. При этом нардеп заверил, что повышение налогов не планируется до конца каденции действующего созыва Верховной Рады.

Напомним, ранее мы писали о том, что Гетманцев ответил, ожидать ли в Украине повышения налогов.