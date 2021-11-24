Стало известно, кто внес залог, размером 30 млн гривен, за одесского мэра Труханова

Средства перечислил "древний друг" главы Одессы.

За мэра Одессы Геннадия Труханова 23 ноября была внесена полная сумма залога в размере 30 млн гривен по обвинениям НАБУ и САП о незаконном завладении землей Одесской области.

Стало известно, что такую сумму отдал за одесского руководителя народный депутат и один из богатейших бизнесменов Украины Вадим Новинский. Мол, у них с Трухановым "давняя история дружбы".

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Как объяснил сам Новинский в комментарии Украинской правде, они с мэром Одессы "вместе были еще в Раде 7 созыва".

"Это я внес залог. Когда в суде было озвучено решение о мере пресечения, я позвонил и предложил Геннадию Леонидовичу свои услуги. Он не отказался. С Трухановым у нас давняя история дружбы, мы вместе были еще в Раде 7 созыва. Поэтому у меня мотивация только дружеская", — объяснил Новинский.

Напомним, 6 октября Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении городскому голове Одессы Геннадию Труханову и еще 15-ти лицам, в том числе, и чиновникам одесского городского совета. Их подозревают в махинациях с землей почти на 700 миллионов гривен. В суде для Труханова прокуроры просили меру пресечения либо в виде ареста на 60 суток, либо залог более чем в 120 миллионов гривен. Однако 8 октября после 10 часов рассмотрения дела наказание так и не избрали.

Позже, 11 октября, Высший антикоррупционный суд избрал Геннадию Труханову меру пресечения в виде залога в сумме 30 млн 213 тыс. гривен.

После этого адвокаты одесского руководителя подали апелляцию о более мягкой мере пресечения. Прокурор же, со своей стороны, просил арестовать Труханова или увеличить размер залога. В конце концов, судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда оставили без изменений меру пресечения Труханову и установили пятидневный срок уплаты залога, который закончился 22 ноября.

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