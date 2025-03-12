Стало известно, на каких АЗС в Украине недоливают топливо: список

В Украине из-за новых акцизов возникли подозрения, что заправки начнут хитрить, чтобы сохранить цены на топливо на постоянном уровне. Институт потребительских экспертиз провел тайную проверку, чтобы узнать, есть ли реальные факты недолива топлива.

Об этом пишет Автотема.

В рамках масштабной проверки специалисты тщательно проверили все заправки Украины, включая известные сети WOG, ОККО, UPG, а также локальные бренды, такие как СВОИ (Киев), SLON (Одесса), SVR (Харьков). Проверке подверглись и дискаунтеры, такие, как AVANTAGE 7 и CHIPO.

Результаты масштабной проверки украинских автозаправок выявили интересные факты качества обслуживания клиентов. Оказалось, что только на двух сетях были обнаружены случаи недолива топлива. В то же время, на многих заправках клиенты получали больше топлива, чем они платили. К примеру, на заправках WOG был зафиксирован перелив на уровне 0,75%, что позволяет водителям экономить 44 копейки на каждом литре топлива.

Перелив был зафиксирован на АЗС PARALLEL, KLO и AVANTAGE 7, где разница в объеме топлива составляла 30, 29 и 26 копеек соответственно на литре. В то время как на ОККО перелив составлял 0,25%, или 15 копеек на литре. На АЗС UPG и SLON перелив топлива составил 14 и 12 копеек на литре. По словам экспертов, такой перелив может быть полезен водителям, но важно, что некоторые сети также показали точный объем топлива без каких-либо дополнительных затрат или экономии, как, например, на заправках CHIPO, SVR, MARSHALL, BVS, VST и ФАКТОР, где каждый клиент получал точно то количество топлива, которое он заплатил.

В ходе проверки АЗС в Украине оказалось, что проблемы с недоливом топлива есть только на некоторых станциях, в частности на СВОИ и БРСМ-НЕФТЬ. Клиенты на СВОИ теряют по 54 копейки на каждом литре топлива, а на БРСМ-НЕФТЬ — целых 64 копейки. Однако на большинстве других заправок проверка показала, что клиенты получают точное количество топлива, что подтверждает высокий уровень конкуренции на рынке. Как отметил директор Института Юрий Чорнобривец, такие результаты свидетельствуют об улучшении качества обслуживания и отрицают миф о недоливе во всех заправках.

Напомним, ранее мы писали советы для водителей, как сэкономить на топливе.

Читайте также: