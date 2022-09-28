Стало известно, повысят ли украинцам "минималку" в следующем году

В этом году повышение социальных стандартов запланировано в октябре.

После повышения с 1 октября 2022 года минимальной заработной платы в Украине до 6700 тыс. грн, в следующем году этот показатель останется на таком же уровне.

Об этом в интервью Укринформу рассказал председатель Комитета ВР по бюджету Юрий Аристов.

В этом году минимальную зарплату повысят в октябре, прожиточный минимум – с 1 декабря (до 2684 гривен в месяц для трудоспособных лиц).

"Мы очень хотели бы повышать социальные стандарты, понимая, что в стране высокая инфляция. Но ведь при этом у нас продолжается война, а в военное время – очень четкие приоритеты, и большинство населения к этому относится с пониманием", — пояснил он.

Также, по его словам, в бюджете на следующий год предусмотрено 403 млрд грн на социальную защиту, в частности, почти на 233 млрд грн профинансируют Пенсионный фонд. На жилищно-коммунальные субсидии предусмотрено около 38 млрд грн в рамках бюджетной программы Министерства соцполитики. Кроме того, запланированы субвенции в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты для местных бюджетов.

Напомним, в Минфине сообщили, какой будет "минималка" с 1 января.

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