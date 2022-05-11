Стало известно, при каких условиях Венгрия поддержит нефтяное эмбарго против России

Венгрия поддержит нефтяное эмбарго, если оно будет касаться только той нефти, которая перевозится кораблями.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что транзита по трубопроводу эмбраго не должно затронуть.

Об этом пишет венгерский общественный вещатель Hirado.

По словам министра, предложение ЕС в ее нынешнем виде "нанесет огромный ущерб Венгрии", поскольку полностью разрушит энергетическую безопасность страны, которая "стоит на стабильной основе".

Сийярто подчеркнул, что полное эмбарго на российскую нефть приведет к подорожанию топлива примерно на 55-60%. Кроме того, венгерские эксперты рассчитывают, что цена на бензин и дизельное топливо будет составлять не менее 700 и 800 форинтов (около 59 и 67 гривен) соответственно, что также всколыхнет цены на другие венгерские продукты.

"Мы ожидаем такого предложения не только для конверсии наших нефтеперерабатывающих заводов на 100 миллионов долларов, но и для увеличения мощности нефтепровода в Венгрию из-за Хорватии на 100 миллионов долларов и будущего всей венгерской экономики", – отметил глава МИД Венгрии.

По словам Сийярто, для этого необходимо модернизировать структуру энергоснабжения Венгрии на несколько миллиардов евро.

В результате этого Венгрия заявила, что поддержит введение нефтяного эмбарго против России только в том случае, когда оно будет касаться только морских транспортных путей, а трубопроводный транзит под эти запреты не подвергнется.

Напомним, ЕС может выплатить компенсацию в Венгрии, если Орбан согласится на эмбарго российской нефти.

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