Стало известно, против чего США применят антироссийские санкции

Следующий этап работы будет в том, чтобы развалить российскую военную машину.

Соединенные Штаты Америки применят инструменты экономическо-финансового давления, прежде всего, против российского военно-промышленного комплекса, чтобы уничтожить любую возможность для России восстанавливать свой потенциал во время войны, развязанной в Украине.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеем, — пишет Укринформ.

"Несмотря на то, что мы в дальнейшем применяем жесткие финансовые санкции против РФ и ее ключевых финансовых учреждений, следующий этап нашей работы будет заключаться в том, чтобы развалить российскую военную машину, кусок за куском, разрушая их ВПК и цепи его снабжения", — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что война российского президента Владимира Путина против Украины длится гораздо дольше, чем рассчитывали в кремле, "в основном благодаря героическим усилиям украинского народа и поддержке, которую мы оказали". Это, по его словам, означает, что российские войска должны восстанавливать потери и восполнять запасы.

"Чтобы этого не произошло, мы в дальнейшем пытаемся использовать санкции и экспортные ограничения, лишить Россию критически необходимых ресурсов и ориентируемся на такие ключевые сектора, как аэрокосмическая отрасль, электроника и другие, связанные с оборонным сектором", — резюмировал представитель американского минфина.

Он также подчеркнул, что пока вторжение России продолжается, США будут продолжать усиливать санкционное давление против Российской Федерации.

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден заявил о готовности лично уехать в Украину. Однако на следующий день в Белом доме сообщили, что у Байдена пока нет планов посещать Украину, но есть желание приехать в Киев.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма. Такое признание – одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что положительное решение США может иметь ряд последствий, включая:

наложением экономических санкций на десятки других стран, продолжающих вести бизнес с Россией,

замораживание активов Москвы в Штатах, включая недвижимость,

запрещением разнообразных экспортов товаров двойного назначения.

Читайте также:

Как новые санкции повлияют на жизнь в России и стоит ли стране-агрессору ждать дефолта