Стало известно, сколько денег потратил бы в супермаркете Кевин из "Один дома" в 2023 году

Пользователь TikTok подсчитал, сколько денег потратил бы в супермаркете Кевин из "Олин дома" в 2023 году.

В знаменитой сцене с шоппингом 8-летний Кевин Маккалистер сам совершает покупки в продуктовом магазине после того, как его семья случайно оставила его дома и улетела на каникулы в Париж. Пока их нет, Кевин считает, что ему следует запастись продуктами.

Вот что было в списке покупок Кевина в тот день в 1990 году: ТВ-ужин, буханка чудо-хлеба, замороженные макароны с сыром, пищевая пленка, 2 л молока, стиральный порошок, туалетная бумага, 2 л апельсинового сока, пакет игрушечных солдатиков, салфетки для сушилки.

Фрагмент фильма "Один дома" / Фото: 20th Century Fox

Кевину пришлось потратить 19,83 доллара. И это с учетом купона на скидку 1 бакс на апельсиновый сок. Он вручил Салли, продавщице магазина, 20-долларовую купюру.

Пользователь Джеффри Лайонс просмотрел каждый продукт, купленный Кевином, и перечислил, сколько этот продукт стоит сегодня в обычном супермаркете.

"Итак, я рассчитал: 4,50 доллара за апельсиновый сок. 4,50 доллара за пленку. Теле-ужин: не удалось найти такой же, поэтому мы заплатили за него 5 долларов, потому что внутри была еда", — говорит он. "13 долларов за стиральный порошок. 3 доллара за чудо-хлеб. 3,50 доллара за замороженные макароны с сыром. 4,60 доллара за молоко. 8,79 доллара за салфетки для сушилки. За туалетную бумагу 8 долларов, а за игрушечных солдатиков всего 9 долларов".

Итак, в 2023 году продукты Кевина Макалистера стоят 63,73 доллара США. Плюс налог, в результате чего общая сумма будет составлять 68 долларов (конечно, после купона на 1 доллар). Лайонс отмечает, что цена выросла на 248%.

Фрагмент фильма "Один дома" / Фото: facebook.com/HomeAloneMovie

Вирусное видео TikTok, собравшее более 4 млн просмотров, произвело фурор:

Купюра в 100 долларов – это новая купюра в 20 долларов

Готов поспорить, что в 2023 году зарплата кассира остается прежней

Для справки: 19,83 доллара в 1990 году равнялись бы примерно 46,68 доллара сегодня. Следовательно, дело не только в инфляции. Сейчас все слишком дорогое

Правда, мы забыли прибавить еще 1 доллар за сумки!

Напомним, на днях звезда "Сам дома" Маколей Калкин впервые появился на людях с женой и сыновьями. Актер получил звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе.

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