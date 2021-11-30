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Стало известно, сколько денег работодатели задолжали украинцам

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Стало известно, сколько денег работодатели задолжали украинцам

УНИАН

С начала текущего года долги по выплате зарплаты выросли более чем на 53%.

Более 4 миллиардов гривен работодатели задолжали украинцам. Такие данные были опубликованы в Государственной службе статистики.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 30 ноября.

Так, с начала 2021 года долги по выплате зарплаты выросли более чем на 53%. При этом в прошлом месяце больше всего работодатели задолжали в сфере промышленности – почти 77%.

Среди лидеров по невыплате – Донецкая, Харьковская, Днепропетровская области и Киев. В частности, самая большая задолженность на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019 – 2020 годов. В ноябре этого года их долг составил более 158 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что для большинства украинцев основной источник дохода — заработная плата, а свой текущий уровень дохода большинство оценило как низкий или ниже среднего. Соответствующий опрос провела социологическая группа "Рейтинг".

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