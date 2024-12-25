Стало известно, сколько денег украинцы вернули себе от Нацкешбека

Кешбек за покупки украинских товаров в ноябре этого года был почти вдвое больше, чем в октябре. В общей сложности выплачено 232 миллиона гривен, и количество участников программы возросло до 2 миллионов.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

"Это свидетельствует о растущем интересе к программе и спросу на украинские товары", — отметила первая вице-премьер-министр и Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она также подчеркнула, что выплаты за декабрь и январь будут произведены в конце февраля 2025 года.

Согласно данным, наиболее активными участниками программы остаются граждане до 45 лет, составляющие 60% всех пользователей, а 24% — это участники среднего возраста, в возрасте 45-59 лет. Только 16% составляют люди старше 60 лет.

Однако около 700 тысяч граждан не получили кэшбек из-за незавершенной активации карт или недостаточно накопленной суммы. Общая сумма кэшбека, накопленная этими гражданами, составляет 48 миллионов гривен.

На сегодняшний день в программе принимают участие более 7,9 миллиона граждан и 8,6 миллиона карт Национального кэшбека, из которых 4,2 миллиона активированы для будущих выплат. Общая сумма выплаченного кэшбека за три месяца составляет 388 миллионов гривен.

Программа поддерживает более 1600 украинских производителей, а кэшбек доступен на 360 тысяч товаров, доступных в национальных и региональных торговых сетях, аптеках и автозаправочных станциях.

Национальный кэшбек в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров, соответствующих списку в магазинах-участниках программы. Кешбек поступает на специальную карточку, с которой нельзя снять наличные деньги, а потратить можно на коммунальные услуги, медицинские расходы, транспорт, страхование и другие услуги, а также на благотворительность или поддержку ВСУ.

Основные моменты

Сумма выплат : Кешбек поступает на специальную карту, которую можно использовать для оплаты коммунальных услуг, медицинских расходов, транспорта, образования, а также поддержки благотворительных организаций или ВСУ.

: Кешбек поступает на специальную карту, которую можно использовать для оплаты коммунальных услуг, медицинских расходов, транспорта, образования, а также поддержки благотворительных организаций или ВСУ. Участники программы : На сегодняшний день в программе принимает участие более 7,9 миллиона граждан и 8,6 миллиона карточек.

: На сегодняшний день в программе принимает участие более 7,9 миллиона граждан и 8,6 миллиона карточек. Как получить кэшбек : Для участия в программе необходимо подать заявку через мобильное приложение или банк-партнер, получить карту Национальный кэшбек и активировать ее через приложение "Действие".

: Для участия в программе необходимо подать заявку через мобильное приложение или банк-партнер, получить карту Национальный кэшбек и активировать ее через приложение "Действие". Выплаты : Кешбек можно потратить только на определенные услуги и товары, и он не может быть выведен в качестве наличных.

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