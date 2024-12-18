Стало известно, сколько ФЛП закрылось после подписания закона о повышении налогов

После подписания президентом закона о повышении налогов в Украине зафиксировано массовое закрытие физических лиц-предпринимателей. С момента вступления закона в силу свою деятельность прекратили 22,5 тысячи предпринимателей.

Об этом сообщает "Опендатабот".

В частности, в день подписания закона, 28 ноября, было закрыто 2 332 ФЛП. В первые дни после принятия закона количество закрытий достигало более 1 000 в день, что значительно превышает обычный среднесуточный показатель в 700 закрытых бизнесов.

Всего с начала 2024 г. деятельность прекратили 254 288 физических лиц-предпринимателей. Наибольший всплеск закрытий наблюдался в марте, когда закрылось 28 690 ФЛПов. Аналитики объясняют это попыткой предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств, упростить бухгалтерскую отчетность, а также окончанием отчетных периодов.

Динамика закрытия ФЛП/Фото: Опендатабот

Осенью количество закрытых ФЛП возросло из-за принятия нового налогового закона. Часть предпринимателей считает новые налоги несправедливыми, в то время как чиновники акцентируют внимание на их относительно низкой ставке по сравнению со странами ЕС.

Специалисты отмечают, что изменения в налогообложении оказали существенное влияние на бизнес-среду Украины, и ситуация требует дальнейшего анализа для снижения негативного влияния.

Напомним, Гетманцев предположил, что закон о поднятии налогов вряд ли будет обжаловать в Конституционном суде. Он правильный, хотя и должен быть принят значительно раньше.

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