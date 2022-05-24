Стало известно, сколько предприятий на Луганщине не работают из-за войны

С начала полномасштабной военной агрессии России против Украины оккупанты разрушают объекты гражданской инфраструктуры.
Из-за полномасштабного вторжения России в Луганской области остановилось более 3 тысяч предприятий.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей оккупанты вывезли более 400 тонн зерна. При этом сельскохозяйственных товаропроизводителей заставляют брать на работу выходцев из ОРДЛО и российских военных.
"Оккупационная администрация в городе Васильевка Запорожской области вынуждает местных предпринимателей торговать за рубли. В случае невыполнения требований захватчиков предпринимателям угрожают "профилактической беседой", — отметила она.
В городе Бердянске Запорожской области оккупанты "национализируют" имущество предпринимателей, отказавшихся сотрудничать с захватчиками.
Напомним, оккупанты ворвались в дом и расстреляли сотрудника Запорожской АЭС.
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