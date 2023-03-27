Стало известно, сколько средств выплатили жителям деоккупированных территорий

Жителям освобожденных территорий уже выплачено более 323 миллионов гривен денежной помощи.
За 7 месяцев в рамках совместного проекта Минреинтеграции, Укрпочты и международных организаций обеспечена выплата единовременного денежного пособия жителям деоккупированных территорий на общую сумму более 323,7 миллиона гривен.
Об этом пишет Минреинтеграция.
Проект стартовал в сентябре 2022 года, и выплаты на освобожденных территориях продолжаются.
Так, на 23 марта 2023 года помощь наличными в размере 1200 гривен от Общества Красного Креста Украины получили более 155 тысяч граждан на ДОТ Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Николаевской областей.
Кроме того, при финансовой поддержке Международной организации по миграции уже выплачено по 2200 гривен пособия в месяц более 39 тысячам человек, проживающим на освобожденных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донбасса. Каждый человек получает такие выплаты в течение 3 месяцев.
Напомним, что местные жители были обессилены месяцами в погребах без еды и в стрессе из-за обстрелов. Медики ужаснулись здоровьем людей на деоккупированной земле.
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