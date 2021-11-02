Стало известно, сколько украинских работодателей планируют повысить работникам зарплату

Оставить зарплату на неизменном уровне планируют 8,2% опрошенных работодателей.

Почти половина работодателей (48,9%) планируют повысить зарплату работникам в 2022 году, в то же время 42,9% еще не определились.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом по поиску работы Jooble.

Отмечается, что 36,5% работодателей сообщили, что планируют увеличивать зарплаты до конца этого года, а 35,3% оставят их на текущем уровне. Еще 27,7% работодателей до сих пор не определились, 0,5% работодателей не указали эти данные во время опроса.

Об уменьшении зарплат из-за карантина сообщили 14,3% работодателей, еще 23,4% подтвердили рост зарплат на предприятиях, неизменными из-за карантина остались зарплаты у сотрудников 61,4% опрошенных работодателей. 0,9% из них не указали эти данные во время опроса.

Также опрос показал, что чаще всего повышение зарплаты происходит по инициативе руководства, реже — по инициативе работников или является плановым повышением заработных плат. Самыми популярными причинами увеличения зарплат опрошенные работодатели назвали достижения на рабочем месте, повышение профессиональной квалификации, общее увеличение зарплат на рынке труда. Наименьшее влияние, согласно опросу, имеет рабочий стаж в компании и инфляция.

Исследование провели аналитики Jooble на основе опроса 329 украинских работодателей в период с 15 сентября по 26 октября 2021 года. Jooble провел анкетирование работодателей из отраслей производства, розничной торговли, строительства, гостинично-ресторанной сферы, IT, образования, медицинской сферы, государственного сектора, аграрного сектора, логистики и других. Статистическая погрешность выборки не превышает 6%.

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