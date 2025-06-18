Стало известно, сколько украинцев во время войны стали миллионерами

Деньги / © pixabay.com

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В Украине в 2024 году более 17 тысяч украинцев задекларировали доходы более 1 млн грн — это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом году. Всего задекларировано 254 млрд грн доходов.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram

По его словам, в целом все граждане Украины задекларировали 474 миллиарда гривен доходов, что на 93,5 миллиарда гривен больше, чем в 2024 году. В то же время количество людей, которые подали декларации, уменьшилось на 22% и составляет около 363 тысячи человек.

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Он считает, что вероятно, это связано с тем, что часть украинцев сменила страну проживания и больше не фигурирует в украинской статистике. Такая тенденция свидетельствует об изменении демографической ситуации среди декларантов, несмотря на увеличение общих доходов.

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