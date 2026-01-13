Стало известно, выезжают ли киевляне за пределы города из-за ситуации в столице

© Pixabay

Несмотря на сложную ситуацию в Киеве - регулярные обстрелы и перебои с электричеством, теплом и водоснабжением — в Киевской области не фиксируется значительного увеличения спроса на загородные дома. Это свидетельствует, что большинство жителей пока не планирует массово переезжать за пределы столицы.

Об этом рассказал риелтор Сергей Сидоренко в интервью hromadske.

Киевляне за город не собираются, потому что тот, кто живет в Киеве, он здесь работает. А дорога сейчас в таком состоянии, очень зимняя — так просто в город не доедешь. С одной стороны, люди хотят безопасности, а с другой — как добираться на работу? На дороге все стоит, возникают постоянные опоздания, поэтому никто никуда не переезжает», — сказал он.

Эксперт по недвижимости сообщил, что спрос на загородные дома сейчас находится на прошлогоднем уровне и в целом остается невысоким. По его словам, немного пользуются спросом только небольшие дома: если сравнивать большой дом площадью 300 квадратных метров за 100 тысяч долларов и маленький на 110 квадратов за ту же сумму, предпочтение отдадут меньшему. Это объясняется тем, что большую площадь сложно содержать и отапливать, а в современных условиях это не очень практично.

«Есть дома, которые по 400-500 квадратов, цена уже снизилась до такого минимума, дешевле некуда. И то люди даже не интересуются», — рассказал он.

По его словам одной из причин невысокого спроса на загородные дома является то, что владельцы обычно заинтересованы в долгосрочной аренде, а не в краткосрочной, например на три зимних месяца. Как объясняет эксперт по недвижимости Сергей Сидоренко, нынешние условия рынка не способствуют коротким договорам: «За три месяца никто не хочет сдавать — или цена будет на 50% выше, если владелец согласится, или это будут не слишком привлекательные объекты. Если можно подписать годовую аренду, то на три месяца никто не согласится. Двух лет тоже никто не предлагает, потому что колебания курса гривны к

Кроме того, он отметил, что даже в Киевской области условия остаются сложными. По словам риелтора, «сегодня я был на сделке с клиентами из одного села на Киевщине. У них уже четыре дня нет электричества, а чтобы выехать, им пришлось два дня расчищать дорогу вместе с половиной села».

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр города Виталий Кличко заявлял, что по возможности киевлянам лучше уехать из города потому, что сейчас ситуация в столице критическая.