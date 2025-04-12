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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Стало известно, вырастут ли в Украине тарифы на свет с июня

Стоимость электричества: вырастет ли в этом году тариф

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Тариф на электричество.

Тариф на электричество. / © ТСН.ua

В течение последних двух лет в Украине тариф на электрическую энергию повышали с 1 июня. Впрочем, в этом году, предполагается в Кабмине, после завершения отопительного сезона стоимость света может не изменяться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, в настоящее время повышение тарифов на коммунальные услуги не рассматривается.

"У нас нет в правительстве дискуссии о тарифах. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", - подчеркнул он.

Так, после 30 апреля украинцы будут в дальнейшем платить за электроэнергию 4,32 грн за один киловатт-час. В то же время, подобные заверения уже звучали и в предыдущие годы, однако впоследствии тарифы все же менялись.

Заметим, что последний рост стоимости электричества произошел 1 июня 2024 года. Тогда она выросла до 4,32 грн за киловатт-час. Причиной назвали потребность в финансировании восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов РФ.

Напомним, ранее стало известно о том, кто из украинцев лишится помощи уже с мая. Ведь с окончанием отопительного сезона будет пересмотрен список получателей субсидий.

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Дата публикации
Количество просмотров
236
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