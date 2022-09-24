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Становятся соучастниками войны: Кулеба призвал международные компании уйти из России

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Становятся соучастниками войны: Кулеба призвал международные компании уйти из России

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Международные компании должны прекратить свою деятельность в России.

В противном случае они становятся соучастниками войны Путина против Украины.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мобилизация Путина также оказывает непосредственное влияние на международный бизнес, который продолжает работать в России. Теперь они обязаны по закону помогать властям в наборе своих работников. Выбор – либо стать соучастниками варварской войны Путина, либо немедленно уйти из России", — написал Кулеба.

Напомним, РФ начала адаптировать свой бюджет к нуждам войны с Украиной.

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