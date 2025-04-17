Станут ли яйца элитным продуктом: министр аграрной политики дал ответ

Яйца / © Unsplash

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С начала февраля яйца просели в цене почти до 5%, а в мае может произойти снижение их стоимости. Такое заявление сделал министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в интервью “Укринформу”.

Так, Коваль ответил на разговоры украинцев о том, что стоимость яиц растет постоянно в геометрической прогрессии и может превратиться в элитный продукт.

«Как министр, я очень рад, что яичная промышленность хорошо развивается сегодня. В феврале, например, чуть более 700 млн яиц было выработано в Украине, в конце марта — более 900 млн, то есть идет рост продуктивности — это большой плюс. С начала февраля яйца „просели“ в цене почти до 5%», — отметил чиновник.

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По его словам, обычно в мае происходит понижение, а ситуативный спрос растет на период пасхальных праздников.

«И здесь важно понимать, что Украина самообеспечена большинством продуктов.

Министр подчеркнул, что Украина является комплементарной частью и продает то, чего не хватает Евросоюзу. «Если у них сегодня дефицит яиц, пожалуйста, вот украинские яйца, также другие продукты, где у них дефицит. Мы фактически являемся составляющей единого рынка Европы уже сегодня», — объяснил чиновник.

Коваль также добавил, что это «искаженная реальность» считать, что если бы Украина экспортировала меньше товаров, то цены были бы меньше.

Ранее министр аграрной политики заявил, что цена на хлеб в Украине меньше, чем во всех других европейских странах. Однако здесь играет сильную роль покупательная способность стран.