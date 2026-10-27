Старая банковская карта может «съедать» деньги: когда это происходит и как правильно закрыть счет

Банковская карта / © Associated Press

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Если карта годами лежит без использования, это еще не означает, что деньги на привязанном счете автоматически исчезли. Реальный риск – комиссия за обслуживание неактивного счета, если ее предусматривает тариф конкретного банка. Срок действия пластика сам по себе не определяет судьбу средств, ведь карточка и счет – разные вещи. После окончания срока действия карты счет с остатком может продолжать существовать.

Важная разница: карта, счет и неактивность

Банк учитывает деньги на счете, к которому может быть привязана физическая или цифровая карта. Отказ от пластика, завершение его срока действия или отсутствие платежей не равны закрытию счета.

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Условия неактивности банки определяют в тарифах и договорах. Один из банков, например, называет неактивным карточный счет, за которым более 180 дней не было финансовых операций по инициативе клиента. Банк отдельно отмечает, что начисленные им проценты не изменяют статус такого счета.

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Поэтому проверять нужно не только баланс и срок действия карты, но и статус счета, действующий тариф и последние операции.

От чего зависит комиссия за неактивность

Одной суммы для всех банков нет. В тарифах могут отличаться:

срок без операций, после которого счет считается неактивным;

размер и периодичность списания;

перечень действий, которые банк относит к финансовым операциям;

исключения для отдельных карт и государственных программ.

Условия могут изменяться, поэтому информацию из старой выписки или посторонней статьи следует сверять с действующим тарифом своего банка.

Как проверить старую карточку и не потерять контроль над счетом

Если вы нашли старую карту или давно не заходили в банковское приложение, действуйте последовательно:

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Проверьте баланс и выписку. Посмотрите, были ли списания, когда произошла последняя операция и как изменялась сумма. Найдите тариф карты или счета. Ищите разделы о неактивных счетах, расчетном обслуживании, сроке без операций и максимальном размере списания. Уточните статус счета. В приложении или через официальную поддержку выясните, активен ли, заблокирован, закрыт или требуется актуализации данных. Проверьте уведомление банка. Отдельные условия могут быть связаны с обновлением персональных данных или заявлением о закрытии. Не передавайте данные посторонним. Для восстановления доступа используйте только приложение, официальный сайт, номер телефона или отделение банка.

Одна маленькая операция может поддерживать активность счета в отдельных банках, но список таковых операций определяется конкретными правилами. Не следует считать, что любой перевод или пополнение отменит плату в каждом учреждении.

Если карта больше не нужна: закройте счет

Уничтожить пластиковую карту недостаточно. Попросите банк прекратить обслуживание привязанного счета и уточните, нет ли задолженности или невыполненных обязательств. Перед закрытием переведите остаток на другой счет, если это нужно, и спросите, как получить подтверждение.

Сохраните справку, сообщение электронной почты или другой документ о закрытии счета. Это поможет подтвердить, что прекращено договорное обслуживание счета, а не только заблокировано или перевыпущено карточку.

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