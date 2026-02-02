Стартовала программа "Пакет тепла": что о ней известно и кто может получить

Пакет тепла / © kmu.gov.ua

Реклама

В Украине из-за ударов российских войск и сильных морозов правительство начало адресную помощь жителям Киева и области.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко, пишет Правительственный портал.

«Вместе с Группой Нафтогаз обеспечиваем адресную помощь для маломобильных граждан, людей в сложных жизненных обстоятельствах, одиноких пенсионеров. Первые 10 тысяч „Пакетов тепла“ уже получили жители районов Киева и области, где ситуация самая сложная. Это в первую очередь Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы столицы, а также Борисполь и Бровары Киевской области», — рассказала Свириденко.

Реклама

По ее словам, «Пакет тепла» содержит вещи, которые помогают жителям пережить

Напомним, ранее мы писали о том, что в столице этой зимой аномальные морозы, сотни жилых домов остаются без тепла, а на автостанциях образовались огромные очереди.