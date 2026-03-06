Старые гривны больше не принимают: в НБУ объяснили, какие купюры вышли из оборота

Гривны / © pixabay.com

В Украине мелкие бумажные гривны образцов 2003-2007 годов официально перестали быть средством платежа. Теперь торговые сети, банки и другие учреждения не принимают эти купюры для расчетов. Регулятор производит замену устаревших денег на монеты и банкноты с современными элементами защиты.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Дизайн, а не год выпуска — разъяснение НБУ

Из-за изъятия банкнот среди граждан возникли дискуссии по поводу того, как именно идентифицировать недействительные деньги. В Национальном банке отмечают, что ключевым фактором является визуальный стиль банкноты, а не дата ее печати.

«Под образцом подразумевается не год выпуска, а дизайн. То есть банкноты образцов 2003-2007 годов — это те, дизайн которых был осовременен и утвержден в этот период», — уточнили в НБУ.

Это значит, что под запрет попали:

1 гривна — сине-желтого цвета;

2 гривны — коричневая;

5 гривен — синяя;

10 гривен — красная.

Эти купюры нельзя использовать независимо от года, указанного на обороте. Нацбанк напоминает, что банкноты со старым дизайном печатались и после 2007 года: единицы — до 2015-го, двойки — до 2014-го, а пятерки и десятки — до 2018-го. Все они теперь недействительны.

Гривны, которые больше не используются в Украине. / © НБУ

Где и как обменять устаревшие деньги

Выход банкнот из обращения не означает утрату их нарицательной стоимости. Граждане могут обменять старые бумажные деньги на монеты или купюры новых образцов. Сделать это можно в отделениях всех украинских банков (в том числе в Сбербанке, ПриватБанке, Райффайзен Банке и ПУМБ) до 26 февраля 2027 года включительно. В самом Национальном банке услуга обмена остается бессрочной.

Как подытожили в НБУ, все бумажные номиналы от 1 до 10 гривен выведены из употребления, поскольку этот процесс происходил поэтапно за последние годы. По состоянию на март 2026 действительными средствами платежа в Украине остаются банкноты номиналом 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен, а также соответствующие монеты мелких номиналов.

