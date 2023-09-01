Старые монеты и купюры образца до 2003 года выходят из оборота через месяц: где можно обменять

Старые мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов до 2003 года изымают из оборота.
Остался месяц, чтобы обменять старые деньги — до 30 сентября 2023 включительно. Дальше они станут недействительными.
Об этом предупреждает Нацбанк.
Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.
"Решение об их изъятии из наличного оборота – часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны. Это повысит защиту и качество денег и сделает наличные расчеты более комфортными и простыми", — утверждают в НБУ.
Где можно поменять старые купюры?
В Национальном банке Украины:
- в Киеве: Контрактовая пл., 2А;
- в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
- во Львове: ул. Коперника, 4;
- в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
- в Харькове: Театральная пл., 1;
- в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.
В уполномоченных банках:
- АО "Ощадбанк",
- АО КБ "ПриватБанк",
- АО "Райффайзен Банк",
- АО "ПУМБ".
Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков, говорят в НБУ.
Отмечается, что обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обороте номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена.
Напомним, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного оборота. Также с 1 октября 2020 года недействительными стали монеты номиналом 25 копеек. Также завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.
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