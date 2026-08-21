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Старые украинские копейки стоят тысячи гривен: какие монеты ищут коллекционеры
Обычная, на первый взгляд, украинская гривна может оказаться ценной для коллекционеров. Некоторые монеты, отчеканенные в первые годы независимости Украины, сегодня продают в десятки раз дороже их номинала.
Украинцы могут получить большие деньги, продав определенные монеты в 1992 году, поскольку из-за своих особенностей те считаются ценными.
Об этом пишет издание «Обозреватель».
Например, за 50 копеек 1992 разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 до 11 000 грн.
Как рассказали специалисты ресурса «Монеты-ягодки», дорогие 50 копеек отличаются от обычных по следующим признакам:
средний зуб трезубца — толстый
рисунок — 17,7 мм
кисть №1 — имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком
группа — гладкая
А за 10 копеек 1992 разновидности 2.21ВАк можно получить от 10 000 до 18 000 грн.
Отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков:
тонким средним зубом трезубца
замкнутым пятым и седьмым зернам третьего колоса
Напомним, Нацбанк выпустил новую уникальную монету номиналом 5 грн, посвященную представителю «расстрелянного возрождения» Ивану Падалке. Введена в обращение от 15 мая.
Также к юбилею Конституции Украины Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен. Ее дизайн рассказывает о пути украинской государственности от прошлого к настоящему.