Старые украинские копейки стоят тысячи гривен: какие монеты ищут коллекционеры

За украинские 50 копеек заплатят более 10 тысяч / © Unsplash

Реклама

Украинцы могут получить большие деньги, продав определенные монеты в 1992 году, поскольку из-за своих особенностей те считаются ценными.

Об этом пишет издание «Обозреватель».

Реклама

Например, за 50 копеек 1992 разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 до 11 000 грн.

Реклама

Как рассказали специалисты ресурса «Монеты-ягодки», дорогие 50 копеек отличаются от обычных по следующим признакам:

средний зуб трезубца — толстый

рисунок — 17,7 мм

кисть №1 — имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком

группа — гладкая

А за 10 копеек 1992 разновидности 2.21ВАк можно получить от 10 000 до 18 000 грн.

Отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков:

тонким средним зубом трезубца

замкнутым пятым и седьмым зернам третьего колоса

Напомним, Нацбанк выпустил новую уникальную монету номиналом 5 грн, посвященную представителю «расстрелянного возрождения» Ивану Падалке. Введена в обращение от 15 мая.

Реклама

Также к юбилею Конституции Украины Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен. Ее дизайн рассказывает о пути украинской государственности от прошлого к настоящему.

Новости партнеров