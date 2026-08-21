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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Старые украинские копейки стоят тысячи гривен: какие монеты ищут коллекционеры

Обычная, на первый взгляд, украинская гривна может оказаться ценной для коллекционеров. Некоторые монеты, отчеканенные в первые годы независимости Украины, сегодня продают в десятки раз дороже их номинала.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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За украинские 50 копеек заплатят более 10 тысяч

За украинские 50 копеек заплатят более 10 тысяч / © Unsplash

Украинцы могут получить большие деньги, продав определенные монеты в 1992 году, поскольку из-за своих особенностей те считаются ценными.

Об этом пишет издание «Обозреватель».

Например, за 50 копеек 1992 разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 до 11 000 грн.

Как рассказали специалисты ресурса «Монеты-ягодки», дорогие 50 копеек отличаются от обычных по следующим признакам:

  • средний зуб трезубца — толстый

  • рисунок — 17,7 мм

  • кисть №1 — имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком

  • группа — гладкая

А за 10 копеек 1992 разновидности 2.21ВАк можно получить от 10 000 до 18 000 грн.

Отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков:

  • тонким средним зубом трезубца

  • замкнутым пятым и седьмым зернам третьего колоса

Напомним, Нацбанк выпустил новую уникальную монету номиналом 5 грн, посвященную представителю «расстрелянного возрождения» Ивану Падалке. Введена в обращение от 15 мая.

Также к юбилею Конституции Украины Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен. Ее дизайн рассказывает о пути украинской государственности от прошлого к настоящему.

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