Старый дом или элитное имение: кому в 2024 году придется заплатить тысячи налога на недвижимость

Система начисления налога на недвижимость заставляет платить одинаково и тех, кто владеет элитным поместьем, и тех, кто имеет старый большой дом с большой площадью (более 60 квадратов для квартиры и 120 квадратов для дома). Исключение – если жилье находится в оккупации или в зоне боевых действий.

О том, как насчитывают налог, кто и сколько должен заплатить, пишет OBOZ.UA.

Кому и сколько придется заплатить

Налог на недвижимость поступает в местный бюджет, потому местным радам разрешили регулировать ставку. Налоговый кодекс описывает только лимиты: нельзя брать за каждый "лишний" квадрат более 1,5% минималки. "Лишнее" с точки зрения налогового кодекса – это все, что больше 60 квадратов для квартиры и 120 квадратов для дома (если у вас есть и дом, и квартира, то общая площадь должна быть до 180 квадратов).

Абсолютное большинство городов оставило установленный ПК максимум в 1,5% минималки. Налог платится в 2024-м за 2023-й, поэтому учитывают ту минималку, которая была по состоянию на январь прошлого года – 6700 грн.

За каждый "лишний" квадрат придется заплатить 100,5 грн. К примеру, если у вас квартира площадью 80 квадратных метров, то платить нужно всего за 20 квадратов (2010 грн). Для "лишних" квадратов размер налога повышался следующим образом:

в 2022-м (платили за 2021-й) – 90 грн за квадрат;

в 2023 (за 2022) — 97,5 грн за квадрат;

в 2024 (за 2023) – 100,5 грн за квадрат;

в 2025 году (за 2024 год) – 106,5 грн за квадрат.

Если вы владеете домом, платить нужно только за ту площадь, которая больше 120 квадратов. Есть важная хитрость: если недвижимость разделена между членами семьи (например, 1/2 квартиры принадлежит жене, а 1/2 – мужу), то лимит применяется для каждого в отдельности.

К примеру, как рассказывает Мария П., владеющая квартирой площадью 150 квадратных метров, налог на недвижимость ее семья не заплатила ни разу.

"Квартира принадлежит мне, мужу и двум детям. Оба уже взрослые. У каждого по 37,5 квадрата. В сумме это 150 квадратов, но платить не надо", — рассказывает женщина.

Если бы вся квартира была оформлена только на Марию, ей пришлось бы уплатить в этом году сумму 9045 грн.

Когда нужно будет платить налог

Уведомление о необходимости оплаты должно поступить до 1 июля. А сам налог нужно заплатить до конца августа. Если проигнорировать сообщение от налоговой (оно должно поступить в почтовый адрес по месту регистрации), она может обратиться в суд.

В реестре судебных решений обнаруживается сотни решений о принудительном взыскании налогового долга. К примеру, Черновицкий окружной административный суд принял решение обязать местного жителя заплатить налоговой 23,3 тыс. грн. В материалах дела говорится, что налоговый орган направлял налоговое требование об уплате налогового долга, однако задолженность в добровольном порядке уплачена не была.

Теперь у налоговой есть решение суда, и она может обратиться в исполнительную службу. Должнику могут арестовать банковские счета до тех пор, пока он не заплатит налоги.

Изменения в налоговую политику потерпели крах

В комитете по финансам, налоговой и таможенной политике еще задолго до полномасштабной войны разрабатывали изменения: планировали по-новому считать размер налога. Еще в 2020 году налог должны были привязать к стоимости жилья.

Мол, чиновники проверят стоимость жилья каждого украинца и отправят квитанции тем, у кого дорогая квартира или дом. Нынешняя же система не различает жилье: все равно нужно платить и за дом в элитном районе Киева, и за старое здание в отдаленном от центра районе такой же площади.

"Например, если у вас трехэтажный дом в пригороде Киева, а мне от бабушки остался дом такого же метража в плохом месте, мы будем платить одинаковый налог. А это неправильно. У нас есть база оценки недвижимости, дали время подготовить базу", – рассказал Гетьманцев.

Новые правила предусматривали, что платить налог будут те, чей дом или квартира стоят выше пороговой суммы. "Мы должны определить эту сумму, и она будет отвечать потребностям и маленьких городов. Цифра есть, но я пока не хочу ее озвучивать и пугать людей", – говорил Гетьманцев.

Сейчас о реформе налога на недвижимость речь не идет. Однако проблемы остаются. К примеру, как рассказывает жительница Днепропетровской области Светлана, дом площадью 302 квадрата достался ей от дедушки. Строили это "имение" еще в 90-х, когда дедушка хорошо зарабатывал, поставляя товары в Польшу. Мужчина умер еще в начале 2000-х, а здание не ремонтировали около 20 лет.

"Мы зимой все живем на первом этаже, там две комнатки. Отапливаем только первый этаж, одеялами закрываем вход на второй, чтобы тепло не получалось. Я работаю на госслужбе, у меня зарплата 14 тысяч гривен. А налог мне в этом году поступит в 18 тыс. .грн. Мне брат помогает платить, потому что для меня это просто непосильная сумма", – рассказывает женщина.

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