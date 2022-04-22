Статус переселенца и выплаты: как через "Дію" получить социальную помощь от государства

Статус переселенца и выплаты: как через "Дію" получить социальную помощь от государства

Более 11 миллионов украинцев покинули свои дома с начала полномасштабного вторжения России.

Из них уже около полутора миллионов официально зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Раньше это можно было сделать только офлайн, а теперь получить справку переселенца и денежную помощь можно и через "Дію".

Из одиннадцати уже доступных услуг в приложении появилась возможность получить статус внутренне перемещенного лица. Алгоритм отрегулирован и четко сконфигурирован. Обойти систему не удастся. Ибо сначала нужно указать точный адрес своего пребывания, а затем подтвердить геолокацией. Услуга доступна только для тех, кто переселился в пределах Украины, и только из тех областей, где были или до сих пор продолжаются активные боевые действия. А здесь еще один нюанс. Важно не фактическое место жительства, а само место регистрации. И изменить его во время военного положения невозможно.

Как получить справку переселенца и денежную помощь через " Дію"

По официальным подсчетам в пределах страны вынужденно покинули свои дома почти 7 миллионов украинцев. Из них каждый четвёртый уже зарегистрировался как переселенец. Им государство обещает ежемесячно выплачивать по 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи на ребенка.

"Кто к 30 апреля зарегистрируется, получат все и за март, и за апрель. А с мая мы уже будем смотреть по категории людей. Это те, кто не могут вернуться, потому что боевые действия или оккупация, или повреждено-разрушенное жилье", — рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

С отдельного гуманитарного счета Минсоцполитики также выплачивает разовую помощь и жителям освобожденных территорий. А вскоре все украинцы, которые будут эвакуироваться, смогут получить деньги на первое время в "Укрзализныце". Кроме того, существует более трех десятков и других социальных пособий.

Всю актуальную информацию о них собрали на отдельном сайте – Єдопомога. Например, украинцы, потерявшие работу во время войны, могут рассчитывать на пособие по безработице. И сделать это скоро тоже можно будет онлайн.

"Работодатели перемещаются или бизнес не работает, нет возможности закрыть дело собственное или уволиться - все это можно будет сделать через "Дію" и получить статус безработного и получить выплаты", — говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что касается тех, кто находится на временно оккупированных территориях, им государство продолжает начислять все социальные выплаты. Правда, воспользоваться ими сейчас очень сложно

"Мы пытаемся сделать так, что когда проводим гуманитарные миссии и если нам это удается договориться, то мы делаем так, чтобы у людей появились еще и наличные деньги", — говорит Марина Лазебна.

Украина обещает поддержать всех, кто пострадал от войны. А ведь социальный фронт тоже держит свою оборону.

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