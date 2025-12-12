Ставки на войну в Украине: аналитика ISW заподозрили в мошенничестве

Война в Украине / © Associated Press

Мошенничество с картой боевых действий от американского Института изучения войны (ISW) позволило получить крупные выигрыши нескольким лицам, которые сделали ставку на оккупацию города Мирнограда российскими войсками еще 15 ноября. Оказывается, такие ставки на войну в Украине принимают на игровой платформе Polymarket, где делают прогнозы относительно мировых событий.

О вероятном мошенничестве сотрудника ISW сообщили 11 декабря в аналитическом центре Quincy Institute for Responsible Statecraft.

По информации издания 404 Media, непосредственно перед тем, как ставки сыграли, произошло редактирование карты ISW, чтобы показать, что Россия взяла под контроль ключевой перекресток в городе, несмотря на отсутствие признаков такого прорыва. После того, как Polymarket выплатил победителям выигрыш, редактирование ISW таинственным образом исчезло на следующее утро.

17 ноября в ISW опубликовали заявление о «несанкционированном и не утвержденном редактировании интерактивной карты вторжения России в Украину». Аналитики заверили, что изменения были удалены еще до начала рабочего дня.

Уже на следующий день с портала удалили имя одного из исследователей и автора ежедневных карт Украины. По данным источников, его работника уволили, но официальных подтверждений нет.

Пользователи Polymarket, которые делали ставки на бои за Мирноград, возмутило мошенничество, в частности, появились заявления о «потере репутации» ISW. Сообщается, что на оккупацию Мирнограда 15 ноября поставили 1,3 миллиона долларов. В то же время тех, кто жаловался на ситуацию в соцсетях, раскритиковали за ставки на войну и разрушения.

Напомним, по состоянию на 11 декабря российские оккупанты все еще пытались захватить город Мирноград Донецкой области. Там продолжаются ожесточенные бои.