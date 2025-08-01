Стаж необходим для назначения пенсии в 60, 63 или 65 года

Стаж необходим для назначения пенсии

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В Украине продолжается поэтапная пенсионная реформа, которая ежегодно ужесточает требования к выходу на пенсию по возрасту. Основной критерий, влияющий на возраст выхода на пенсию, — наличие страхового стажа, то есть количества лет, в течение которых гражданин платил взносы в Пенсионный фонд. В 2025 году по-прежнему действуют три возрастных порога для выхода на пенсию: 60, 63 и 65 лет, но каждый из них имеет разные требования к продолжительности трудового стажа.

Выход на пенсию в 60 лет: какой нужен стаж

Право на пенсию в 60 лет сохраняется только при наличии достаточного страхового стажа. В 2025 году этот минимум составляет 32 полных года. Это означает, что только те граждане, которые имеют не менее 32 лет страхового стажа, могут оформить пенсию сразу после достижения 60-летнего возраста.

В 60 лет выйти на пенсию смогут те, кто имеет соответствующий стаж, а именно:

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в 2025 году — 32 года стажа,

в 2026 году — 33 года,

в 2027 году — 34 года,

с 2028 года — 35 лет стажа.

В 63 года с каким стажем, в каком году можно выйти на пенсию

Граждане, достигшие 63-летнего возраста, но не сумевшие накопить 32 года страхового стажа, также имеют право на пенсию — однако при условии, что у них не менее 22 лет страхового стажа в 2025 году.

Чтобы выйти на пенсию 63 года нужно будет:

в 2025 году — мать от 22 до 31 лет стажа,

в 2026 году — от 23 до 32 лет,

в 2027 году — от 24 до 33 лет,

в 2028 году — от 25 до 34 лет.

Какой стаж нужен, чтобы выйти на пенсию в 65 лет

Если у человека нет даже 25 лет стажа и достиг 65-летнего возраста, он все равно имеет право на пенсию.

В 2025 году чтобы выйти на пенсию в 65 лет нужно иметь от 15 до 24 лет страхового стажа.

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Этот норматив не меняется из года в год и останется действующим как минимум до 2028 года. прожиточного минимума того времени).

Что будет, если достигнут пенсионный возраст в 2024, а оформляется пенсией в 2025 году

Особый случай касается тех граждан, которые достигли пенсионного возраста (60, 63 или 65 лет) в 2024 году, но представляют документы на оформление пенсии уже в 2025-м. Для них действуют уменьшенные требования к стажу, то есть учитывается норматив предыдущего года:

в 60 лет — требуется 31 год стажа,

в 63 года — 21 год,

в 65 лет — 15 лет (без изменений).

Это правило позволяет не потерять право на пенсию из-за незначительной разницы в стаже или по причине позднего оформления.

Какие периоды входят в страховой стаж

В страховой стаж причисляются только те периоды, когда за человека уплачивались взносы ЕСВ (единый социальный взнос). Среди них:

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официальное трудоустройство,

служба в армии,

декретный отпуск,

периоды ухода за ребенком или лицом с инвалидностью,

пребывание на учете в центре занятости,

добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования

Также граждане могут самостоятельно «докупить стаж» — заключив договор с ПФУ о добровольном участии в страховании. По состоянию на 2025 год стажа стоит более 21 000 грн, но эта сумма зависит от размера минимальной зарплаты на дату оформления договора.

Как проверить свой страховой стаж

Чтобы узнать, хватает ли стажа для выхода на пенсию, нужно воспользоваться одним из следующих способов:

зайти в личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или в приложении «Пенсионный фонд»,

воспользоваться приложением «Действие»,

обратиться лично в ближайший сервисный центр ПФУ.