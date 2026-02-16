- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 303
- Время на прочтение
- 2 мин
Стаж решает все: эксперт объяснил, как выбрать годы, чтобы получить максимум пенсии
Большинство украинцев при оформлении пенсии даже не задумывается, что правильный выбор лет стажа может существенно повлиять на итоговую сумму выплат. На самом деле закон позволяет самостоятельно влиять на расчет пенсии, включая в него наиболее выгодные периоды трудовой деятельности.
О том, как воспользоваться этим правом максимально, рассказал эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин, сообщает издание «На пенсии».
От каких лет стажа зависит пенсия
Размер пенсионных выплат напрямую связан с зарплатой, учитываемой при расчете. Поэтому очень важно включить именно те годы, когда доход был самым высоким.
Пенсионный фонд автоматически обрабатывает зарплаты с 1 июля 2000 года — эти данные уже содержатся в электронных реестрах. Но иногда можно (и даже следует) добавлять и более ранние периоды работы.
Когда выгодно учитывать стаж до 2000 года
По словам Коробкина, согласно статье 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», обязательно учитывается зарплата после 1 июля 2000 года.
В то же время доходы за предыдущие годы можно включить:
по личному желанию будущего пенсионера;
если страховой стаж после 1 июля 2000 года меньше 5 лет.
При этом справки о зарплате до 2000 года принимаются только при подтверждении первичными бухгалтерскими документами из архивов.
Практический пример
Например, если человек выходит на пенсию в 2026 году, Пенсионный фонд автоматически учтет доходы за период 2000–2026 гг. Но будущий пенсионер может дополнительно предоставить архивные справки о доходах за предыдущие годы.
Это особенно выгодно тем, у кого в 1980–1990-х был высокий официальный доход. В таком случае средний коэффициент заработка растет, а вместе с ним — и размер ежемесячной пенсии.
Выход на пенсию в 2026 году — что изменилось
В 2026 году изменились требования к стажу для украинцев, которым исполняется 60 лет. Для законного выхода на пенсию нужно иметь более 33 лет стажа. Если они не накоплены:
от 23 до 33 лет стажа — выход на пенсию возможен в 63 года;
от 15 до 23 лет — в 65 лет.
Перед оформлением пенсии важно внимательно проанализировать свою трудовую биографию и доходы в разные периоды. Во многих случаях предоставление архивных справок может заметно увеличить предстоящую выплату. Оптимальный путь — заранее проконсультироваться со специалистом и выбрать наиболее выгодные годы для расчета пенсии.