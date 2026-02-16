Стаж решает все: эксперт объяснил, как выбрать годы, чтобы получить максимум пенсии

Стаж для пенсии: какой учитывается / © pexels.com

О том, как воспользоваться этим правом максимально, рассказал эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин, сообщает издание «На пенсии».

От каких лет стажа зависит пенсия

Размер пенсионных выплат напрямую связан с зарплатой, учитываемой при расчете. Поэтому очень важно включить именно те годы, когда доход был самым высоким.

Пенсионный фонд автоматически обрабатывает зарплаты с 1 июля 2000 года — эти данные уже содержатся в электронных реестрах. Но иногда можно (и даже следует) добавлять и более ранние периоды работы.

Когда выгодно учитывать стаж до 2000 года

По словам Коробкина, согласно статье 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», обязательно учитывается зарплата после 1 июля 2000 года.

В то же время доходы за предыдущие годы можно включить:

по личному желанию будущего пенсионера;

если страховой стаж после 1 июля 2000 года меньше 5 лет.

При этом справки о зарплате до 2000 года принимаются только при подтверждении первичными бухгалтерскими документами из архивов.

Практический пример

Например, если человек выходит на пенсию в 2026 году, Пенсионный фонд автоматически учтет доходы за период 2000–2026 гг. Но будущий пенсионер может дополнительно предоставить архивные справки о доходах за предыдущие годы.

Это особенно выгодно тем, у кого в 1980–1990-х был высокий официальный доход. В таком случае средний коэффициент заработка растет, а вместе с ним — и размер ежемесячной пенсии.

Выход на пенсию в 2026 году — что изменилось

В 2026 году изменились требования к стажу для украинцев, которым исполняется 60 лет. Для законного выхода на пенсию нужно иметь более 33 лет стажа. Если они не накоплены:

от 23 до 33 лет стажа — выход на пенсию возможен в 63 года;

от 15 до 23 лет — в 65 лет.

Перед оформлением пенсии важно внимательно проанализировать свою трудовую биографию и доходы в разные периоды. Во многих случаях предоставление архивных справок может заметно увеличить предстоящую выплату. Оптимальный путь — заранее проконсультироваться со специалистом и выбрать наиболее выгодные годы для расчета пенсии.