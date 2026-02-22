Стильная стрижка, которая сделает тонкие волосы более пышными: трендовые варианты

Стрижка bubble bob. / © Instagram

Bubble bob — одна из версий стрижки боб, которая становится все более популярной. Она очень похожа на классический варант прически, но с прямым основанием и тонкими слоями для смягчения краев.

О том, кому будет идеально подходить bubble bob, пишет VOGUE Germany.

Стилисты отмечают, что bubble bob идеально подходит для тех, кто имеет тонкие волосы и хочет получить больший объем.

Особенности стрижки bubble bob

«Bubble bob позволяет придать объем и форму волосам, не теряя густоты от слишком большого количества слоев. Благодаря этой стрижке большинство волос остается одной длины», — пояснила парикмахер Карлин Грискти.

Именно эта особая форма делает эту стрижку магической: она придает вялым или тонким волосам объемный вид, делая его визуально более густыми.

Форма bubble bob подходит для большинства форм лица из-за своей длины, потому что заканчивается где-то между плечами и подбородком. Больше прическа подходит обладательницам овального или удлиненного лица.

