- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 334
- Время на прочтение
- 2 мин
Стипендии курсантов в 2026 году: Минобороны назвало, кто будет получать больше
Минобороны обнародовало размер денежного довольствия курсантов.
В этом году курсанты высших военных учебных заведений в Украине будут получать денежное довольствие на уровне около 10 тыс. грн и выше ежемесячно.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Стипендии курсантов: Минобороны назвало суммы
Согласно информации ведомства, курсанты в Украине будут получать разные стипендии:
для курсантов первого и второго курсов выплаты составят от 9646 до 10 320 грн;
для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, суммы больше — от 14 561 до 15 109 грн;
курсанты третьего и четвертого курсов будут получать от 9970 до 10 524 грн в месяц;
для сирот и детей, лишенных родительской опеки, выплаты составят 14 759-15 508 грн;
на четвертом курсе отличники и проходящие стажировку курсанты могут получать до 22 854 грн ежемесячно;
для отличников из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, выплаты могут достигать 27 838 грн.
В ведомстве подчеркнули, что учеба в военном вузе предполагает не только стипендию и получение высшего образования. Курсанты получают бесплатное проживание, трехразовое питание, военную форму и медицинское обеспечение, а также другие социальные гарантии.
Что известно об изменениях в системе учебы в Украине
Напомним, в Украине сократят бакалавриат. Период учебы теперь продлится до трех лет. Ранее в МОН рассказали, как это будет работать.
А школа будет предусматривать 12 лет обучения, бакалавриат — три года и магистратура — два года.
То есть с 2030 года студенты на бакалаврате на постоянной основе будут учиться три года, а не четыре: в 2029-м стартует экспериментальное внедрение системы.
Также сообщалось, что в Украине с 1 сентября 2026 года для студентов университетов и колледжей вдвое возрастут стипендии.