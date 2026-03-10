Стипендии курсантов в 2026 году: Минобороны назвало, кто будет получать больше

Минобороны объяснило, сколько будут платить курсантам военных учебных заведений / © УНІАН

В этом году курсанты высших военных учебных заведений в Украине будут получать денежное довольствие на уровне около 10 тыс. грн и выше ежемесячно.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Стипендии курсантов: Минобороны назвало суммы

Согласно информации ведомства, курсанты в Украине будут получать разные стипендии:

для курсантов первого и второго курсов выплаты составят от 9646 до 10 320 грн;

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, суммы больше — от 14 561 до 15 109 грн;

курсанты третьего и четвертого курсов будут получать от 9970 до 10 524 грн в месяц;

для сирот и детей, лишенных родительской опеки, выплаты составят 14 759-15 508 грн;

на четвертом курсе отличники и проходящие стажировку курсанты могут получать до 22 854 грн ежемесячно;

для отличников из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, выплаты могут достигать 27 838 грн.

В ведомстве подчеркнули, что учеба в военном вузе предполагает не только стипендию и получение высшего образования. Курсанты получают бесплатное проживание, трехразовое питание, военную форму и медицинское обеспечение, а также другие социальные гарантии.

Что известно об изменениях в системе учебы в Украине

Напомним, в Украине сократят бакалавриат. Период учебы теперь продлится до трех лет. Ранее в МОН рассказали, как это будет работать.

А школа будет предусматривать 12 лет обучения, бакалавриат — три года и магистратура — два года.

То есть с 2030 года студенты на бакалаврате на постоянной основе будут учиться три года, а не четыре: в 2029-м стартует экспериментальное внедрение системы.

Также сообщалось, что в Украине с 1 сентября 2026 года для студентов университетов и колледжей вдвое возрастут стипендии.